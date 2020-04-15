新冠病毒COVID-19幾乎不受地域與氣候的限制，已經擴散到全球，對於歐洲和美國這樣的已開發國家都很棘手，至於公衛條件落後的國家，更顯得束手無策。全球衛生專家警告說，一旦該病在非洲流行，那麼第4波爆發可能再次襲捲歐洲與美國。

太陽報(The Sun)報導，最近幾個月，新冠病毒席捲了亞洲，然後是歐洲和北美，再來是中東地區，然後進入印度次大陸與非洲，不過世界衛生組織，公共衛生與人權中心主任勞倫斯·高斯汀教授( Lawrence Gostin)認為，現在新冠病毒在發展國家還沒有真正暴發，一但出現大流行，可能會造成新一波的全球疫情。

高斯汀教授在BBC電台的節目中說：「新冠病毒即將像雪崩一般，穿越撒哈拉以南的非洲地區，也可能會在印度大幅擴散。我預測，如果疫情在這些公衛與醫療不足的國家失去控制，那麼美國和歐洲，可能面臨第二波、第三波、甚至第四波的大流行。」

高斯汀教授也不同意川普停止支持WHO的做法，他對於川普此舉感到「震驚」，並表示這項決定，可能會對全球產生「毀滅性影響」。

(中時電子報)