台灣新冠肺炎疫情昨才宣布零個案，今國內新增2例確診，都是境外移入病例，均自美國返國。目前全國累積感染人數達395例，非本土達340例、占比86.0%。眼見境外移入病例不斷新增，不少網友熱議「海龜v.s.土龜，台灣的防疫破口，龜罪於誰？」不少人留言酸諷說「海龜沒事兒我們費用都包？大家不要太計較」。

眼見境外移入病例不斷新增，不少網友質疑「明知故犯」的標準到底該如何定義？尤其珊瑚公主號7人返台已4人確診一事更是焦點，行政院長蘇貞昌說，珊瑚公主號乘客明知疫情嚴重，還要出去搭郵輪、趴趴走。涉及「明知故犯」，陳時中表示，將要求珊瑚公主3名一採陰性者需自費集中檢疫、檢驗費用，估每人需自付51000元。

但是，近日一對長居美國30年的夫婦，在紐約因罹患新冠肺炎發病後，堅持搭機返台，不僅造成機上12機組員、7乘客被列入居家隔離名單，他們因沒有健保身分，隔離費用也全由政府買單。

見旅美30年夫婦遭輿論抨擊，行政院長蘇貞昌說，長期在台灣負擔健保費的很多國人同胞，心裡當然不平不舒服。但蘇要國人想想，他們終究是台灣人在各地方沒處去，碰到最大疫情困難的時候，終於還是回到自己的故鄉台灣，「這也是人情之常，國人同胞不要太計較。」

根據我國規定，來台短期停留之外籍人士於入境後出現症狀時，確診者符合嚴重特殊傳染性肺炎通報定義，須接受隔離治療及採檢，隔離治療及檢驗費用由政府負擔，包含爭議夫妻在內以及珊瑚公主號確診個案都無須負擔治療費用。不過珊瑚公主號遊客在疫情期間仍搭郵輪涉及「明知故犯」，將額外徵收相關費用。

網友們不禁開始質疑，討論「海龜v.s.土龜」，「台灣的防疫破口，龜罪於誰？」網指出「台商海龜掃墓，歐美海龜返國，灣灣們怕得要命」。許多網友看了紛紛憤怒表示標準真的差很多，「破壞了本土龜原本安寧的生活」、「海龜沒事兒我們費用都包？」、「蘇光頭：不要計較這2730萬一人出一塊」、「便宜，全民買單！」、「大家不要太計較^_^」、「海龜就是高貴」、「米國黃安不要太計較」、「台灣金孫=美國人的阿公都在養了，有差嗎？」

4月15日新增2例：

案394於1月22日至美國探親，3月30日搭乘華航CI011毒班機返國，由於同班機旅客已有11人確診，因此由居家檢疫對象改列為居家隔離對象。於今日確診；而該班機截至目前共12人確診。

案395於1月23日至美國就學，4月4日出現咳嗽、鼻塞、流鼻水及嗅覺喪失情形，4月13日返國入境時主動申報有前述症狀，由機場採檢通報，於今日確診。

(中時電子報)