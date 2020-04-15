泰山區南林路與桃園市龜山區交界邊坡，幾年前無端被堆置土石、廢棄物，8日下午新北市府邀集桃園市政府現場查緝，當場逮獲不肖業者門禁員與欲估價人員，雙北市府將兩人以及地主依違反「山坡地保育利用條例」、「水土保持法」偵辦，最重可處12年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元罰金。

不肖業者幾年前看準新北市、桃園市交界區邊坡杳無人煙，於是開始在該地築起鐵皮傾倒土石、廢棄物，並於下方平台堆置貨櫃屋及違章建築物。去年10月農業局發現該地有堆積土石情形，在場管理者陳男表示毫不知情，還拿出報案三聯單表示土地是被人傾倒，在證據不足情況下，只好請當地派出所及區公所加強該地巡查。

農業局表示，8日下午4時新北市局處夥同桃園市政府前往稽查，當場查獲查獲管理門禁的人員及工人正在現場估價，當場人贓俱獲，無法再狡辯，經查違規面積，粗估達700平方公尺，遂將兩人以及地主依違反「山坡地保育利用條例」、「水土保持法」偵辦，最重可處12年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元罰金。

農業局長李玟表示，近日接獲案件皆以傾倒營建混合物為多，本次取締行動因橫跨2直轄市境內，希望藉由聯合查緝方式打擊不法行為，在此呼籲民眾不要有僥倖心態。

(中時 )