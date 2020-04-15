劉先生（右）因思念太太卻又無法當面慶生，透過視訊的方式表達對太太的思念與愛意。（創世基金會新竹分院提供／邱立雅竹市傳真）

劉先生因為太太長期居住在創世基金會新竹分院，每天早晨必定前往探視，但疫情期間創世新竹有門禁管制，夫妻倆已2個多月未能見面，15日正好是太太生日，劉先生在創世新竹的協助下，用視訊的方式向太太表達愛意，並唱出雙人枕頭歌曲，太太也流下感動的淚水。

劉先生40多年前在南部當兵，與經營流動攤商的太太相識，兩人相識相戀最後來到新竹定居，不料太太卻因為疾病而成了植物人，在2015年入住創世新竹分院。夫妻感情絕佳的劉先生日日前來探視，直到疫情門禁才中斷。

創世新竹分院人員表示，劉先生每天上午前來探視太太，都會摸著太太的手按摩、說說話，母親節期間也會特地製作康乃馨送給太太，夫妻感情讓旁人看了不禁羨慕。4月15日正巧是劉太太的生日，劉先生在上周就拜託創世新竹分院，在門禁期間能否透過視訊向太太表達祝福與思念。

在護理人員的協助下，劉先生透過視訊看見太太身影，並唱了一曲雙人枕頭傾訴思念之情，太太聽了更流下感動的淚水，劉先生見狀也忍不住隔空親吻太太的臉頰，溫馨的氣氛讓現場人員大為感動。

(中時 )