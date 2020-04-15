黃姓、洪姓與施姓等嫌疑人組成的詐騙集團，以假購車的方式詐辦汽車貸款，不法所得超過新台幣1580萬元。橋頭地檢署向法院聲押3人獲准。

檢方獲報後組成專案小組，指揮左營警分局等單位偵辦。檢警於4月14日兵分多路，搜索該集團多名成員的工作地點及住處，查扣相關車籍資料、行照、存摺金融卡私章文件等證據。

檢警還在黃姓嫌疑人的住處找到改造手槍1把與20子彈20顆，並拘提黃姓、洪姓等27人到案。

此詐騙集團是從2018年9月分起，以每申辦成功1部車輛貸款，可獲取3至 10萬元不等的報酬，對外招攬無購車真意且不具購車能力的人頭車主，至汽車經銷商以全額貸款方式購買汽車。

檢察官經漏夜訊問，認為黃姓、洪姓與施姓3人有串證及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，陳姓與翁姓嫌疑人各以5萬元交保。後續將擴大清查該集團相關金流及其他共犯。

(旺報 )