樂天桃猿重要本土先發王溢正先前在春訓時身體不適，一度長達2周沒有投球，雖然現在尚未在一軍名單，不過官網已宣布明天王溢正將回歸先發，對戰統一獅洋投洛奇，而桃猿投手教練曾翊誠則表示，王溢正並沒有受傷，只是為了保護他才會暫停投球，現在沒有大問題。

曾翊誠指出，3月中是為了保護王溢正，在他感覺到受傷前停止投球，也是為了讓他有更多時間為開季做準備，並不是受傷，如今身體也沒有太大問題。

王溢正於4月8日在二軍出賽對上味全龍，先發3局被敲3支安打、失1分，沒有三振也沒有保送，樂天總教練曾豪駒表示，「自從他在二軍出賽後身體回報是可以的，他準備這麼久，球數和局數都拉到一個高度了，只要他身體許可，不會對他有投球限制。」

此外除了王溢正外，另一名本土先發輪值將由翁瑋均與黃子鵬競爭，曾豪駒表示，「會看對戰組合及數據來安排適合人選做調度，第五號先發兩人都有十足準備。」

(中時 )