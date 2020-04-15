市長林智堅（中）到光復分隊視察慰勞，確認防疫物資無匱乏，並肯定第一線消防防疫人員落實防疫救護工作。（邱立雅攝）

新竹市消防局規畫編組4個防疫專責分隊，分別是中山、光復、埔頂以及香山分隊，負責執行載送疑似新冠肺炎病患與居家隔離或檢疫民眾就醫，從1月23日起至今全市已出勤124趟次、載送133人，近兩個月來每天隨時待命，穿戴繁複的防護衣出任務，市長林智堅15日到光復分隊慰問消防弟兄，並頒發獎勵金。

林智堅15日前往光復分隊視察慰勞，確認防疫物資無匱乏，消防同仁也現場演練防疫裝備穿脫及救護車清潔消毒，確保出勤人員執行勤務安全無虞。現場也播放防疫分隊弟兄的紀錄影片，影片中消防弟兄道出這段時間的心路歷程，由於頻繁載送居家檢疫者，承擔很大心理壓力，甚至回到了家也不敢馬上抱孩子。

對於疫情以來消防局的部署與表現，讓林智堅相當肯定消防弟兄的付出，他也表示看完紀錄片相當有感，尤其不敢第一時間擁抱自己的孩子，讓他想起自己在防疫期間更注重自我健康管理，先消毒、換衣服、洗完澡確保沒有問題，才敢擁抱孩子。

光復分隊也演練全套出勤，從使用養生膠帶貼膜貼滿防疫專用救護車前後艙，再到穿戴防護衣、隔離衣、手套、鞋套、面罩等繁複的防護衣裝備，必須花大量的時間才能穿戴完畢出勤，最後出完任務後脫下裝備，更要進行全身消毒與清洗後，才能再返回崗位。

林智堅認為大家的努力付出與辛勞讓他非常感動，透過嚴格的訓練、好的裝備與細心保護好自己後才能保護市民。疫情爆發以來，林智堅認為防疫專責隊承受任務的辛苦、危險與壓力，他非常感謝每一位辛苦的防疫專責同仁，大家一起為守護這座城市而努力。最後林智堅在光復分隊頒發6萬元慰問金，感謝消防弟兄一起守護這座城市。

(中時 )