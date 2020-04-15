王姓男子與妻子吵架後，隨機刺殺路人致死，遭依殺人罪起訴。台北地院傍晚開移審羈押庭，法官訊後認定王男涉犯殺人重罪，有逃亡之虞，裁定繼續羈押。

法官認為，王男雖承認被起訴事實，但否認殺人犯行，辯當時不知刀很鋒利，報警時直接自稱有精神病，開庭時又稱不知過程中發生什麼事；王男僅因細故與妻爭執，就對陌生人行刺，且不顧被害人呼救、哀號，顯見手段兇殘，犯罪情節重大。

此外，王男自陳案發前剛離職，現從事直播主，月收僅2、3千元，家庭收人全靠妻子，經濟狀況不穩定；王男涉最輕本刑10年以上殺人重罪，重罪常伴隨逃亡的高度可能性；王男行為造成社會大眾恐慌，遂認定仍有羈押必要，但無須禁見。

檢方起訴指出，王男3月13日晚間10時許，在車上與妻子發生爭吵，一氣之下，竟拿起料理刀下車，見不相識的林姓機車騎士停在路邊，助跑往林男背部猛刺1刀，致林男左心室刀傷、血胸、出血性休克死亡。

王男辯稱患有多重人格，案發當下另一個人格跑出來，他無法控制自己，但檢察官找來王男的精神科醫師作證，醫師證稱王男並不符合多多重人格病徵，遂認定是卸責之詞，15日將他起訴，求處死刑。

(中時 )