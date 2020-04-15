軍方否認參謀總長與海軍司令不合 18:582020/04/15 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 參謀總長黃曙光(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對新新聞報導「蔡英文愛將劉志斌與參謀總長傳不合？」乙情，海軍司令部今（15）日表示，報導內容絕非事實。 海軍司令部進一步表示，本部司令劉上將自上任以來與國防部參謀總長黃上將合作無間、溝通密切，絕無嫌隙；本軍各項建案均延續原計畫推動執行，IDS各項專案會議，劉司令均全程參與，報導內容純屬媒體虛構，絕非事實。 海軍司令部強調，媒體應善盡職責，自重自律，勿妄加揣測、捕風捉影，誤導大眾視聽，破壞國軍內部團結和諧。 (中時 ) #軍司令 #海軍 #報導 #司令 #司令部 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國之音：北京舉世推銷應對疫情的中國模式 09:402020/04/14 兩岸 13歲少女小腹凸起驗出懷孕 孩子的爸竟只有10歲 14:472020/04/14 國際 爬上警車脫光光！41歲女「幫醫護打氣」 不甩禁足令慘被抓 14:482020/04/14 國際 羅斯福號養病 美軍派艦南海練兵 04:092020/04/15 焦點新聞 遼寧艦過台海 專家：對台獨示警 04:092020/04/15 焦點新聞 迷上正妹「直播主」瘋狂斗內 外商主管盜3000萬公款還想討回來 10:452020/04/15 社會 獨》海軍年度海強操演 機動雷達通訊車翻落田間 10:072020/04/15 社會 愛馬仕重開張 廣東單日營業額8000萬創記錄 11:022020/04/15 兩岸 國防部長嚴德發：海軍艦上官兵 每天配發1片口罩 12:052020/04/15 軍事 謝和弦住院療養傳「病情嚴重」 家人聯合封口正宮 15:212020/04/15 娛樂 軍事熱門新聞 大秀武藝！最先進版F-15戰機首飛 - 軍事 糟糕！羅斯福號最初感染者是反應爐控制員 - 軍事 軍方否認參謀總長與海軍司令不合 - 軍事 美F-15X戰機有兩款 沒比F-35貴 - 軍事 影》俄陸軍接收首批T-90M「突破式」戰車 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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