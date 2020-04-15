針對新新聞報導「蔡英文愛將劉志斌與參謀總長傳不合？」乙情，海軍司令部今（15）日表示，報導內容絕非事實。

海軍司令部進一步表示，本部司令劉上將自上任以來與國防部參謀總長黃上將合作無間、溝通密切，絕無嫌隙；本軍各項建案均延續原計畫推動執行，IDS各項專案會議，劉司令均全程參與，報導內容純屬媒體虛構，絕非事實。

海軍司令部強調，媒體應善盡職責，自重自律，勿妄加揣測、捕風捉影，誤導大眾視聽，破壞國軍內部團結和諧。

(中時 )