進口郵包物品完稅價格在2000元以內者，免徵關稅，令不肖人士化整為零逃漏稅，關務署官員透露，這類化整為零很難查，一般是先找出可疑對象，再詳查，像是住在一起的親人各自網購，寄同一住址，又或是同公司不同員工採購各自東西，基本上，不會列為查核目標，但若是同一團體、由不同人買相同東西，卻不適合自己用，就會被鎖定，交由查核小組詳查，過去一年共有60案成立，裁罰48萬元，雖案件不多，但卻有助於嚇阻不法人士。

關務署表示，隨著民眾網購習慣的改變，進口快遞貨物報單自2017年近3,800萬筆，大幅成長至2019年的6,400多萬筆，海關為防範部分進口人以商銷目的，將進口貨物化整為零分批進口，濫用低價免稅規定，逃漏進口稅費，自2017年7月1日起實施次數頻繁規定，對同一進口人於半年度內進口貨物適用新台幣2,000元以下低價免稅規定，會放行6次，第7次起不適用免稅規定。

據統計資料顯示，海關2017年查得進口次數頻繁報單為91萬餘筆，課徵進口稅費約4,824萬元，2018年為182萬餘筆，課徵進口稅費約7,069萬元，2019年更暴增為259萬餘筆，課徵進口稅費飆升約8,952萬元。官員表示，平均每案要求補稅金額其實不高，含關稅、營業稅約3、40元。

至於，直接調查化整為零逃漏稅部分，從去年3月至今年3月底僅成案60案，但官員強調，即使吃力，又難成案，但為達成嚇阻效果，仍須詳查。

化整為零外，為省稅金，不肖人士還會高價低報逃稅，官員說，以前為求少繳稅，多直接申報完稅價在2000元以下，適用免稅範圍，但在政府就此詳查後，這些不肖人士變聰明了，改以仍要繳稅，但以稅金很少的3000元左右申報，這種高價低報案，去年共查出21萬筆，補稅金額約1.67億元。

(中時 )