坐落於金城南門海邊的金門天后宮為當地信仰中心，原有牌樓在2016年遭百年一遇的17級強颱「莫蘭蒂」吹垮。（中時資料照片，李金生攝）

坐落於金城南門海邊的金門天后宮為當地信仰中心。（李金生攝）

金門天后宮牌樓復建落成，府會和鄉親以辦喜事的心情隆重揭幕。（李金生攝）

坐落於金城南門海邊的金門天后宮為當地信仰中心，原有牌樓在2016年遭百年一遇的17級強颱「莫蘭蒂」吹垮，廟方斥資新台幣863萬餘元重建，虔誠信眾15日以辨喜事的心情隆重揭幕。縣長楊鎮浯期待串連莒光樓、石雕公園和延平郡王祠成為觀光帶，吸引兩岸更多遊客來到。

2016年9月15日強颱「莫蘭蒂」挾帶史上最大的17級陣風侵襲金門，造成估計500萬株大小林木折損，全島道路肝腸寸斷，交通癱瘓停擺。金門天后宮廣場的牌樓也遭吹垮，碎石灑落一地，僅餘斷裂殘存基石，景況讓人怵目驚心，所幸媽祖庇佑，未造成人車損傷。

當年，行政院長林全曾率員跨海勘災，重點行程之一即是天后宮。縣府也以攸關地方宗教信仰和旅遊資源，由建設處統籌修復經費，並委由金城鎮公所總攬負責執行。

高9米4、寬1米23的牌樓新建工程，在2018年11月鳩工展開，採四柱三間五樓形制，並以傳統石構工法融合媽祖聖跡典故，歷時1年4個月，終於在今年4月完工。

縣長楊鎮浯、縣議長洪允典今率同府、會首長出席揭幕儀式，並遵循古禮上香致敬，祈祝新牌樓帶來新氣象，庇佑全島軍民健康，平安度過這波疫情難關。

楊鎮浯指出，天后宮新建牌樓氣勢恢宏，期待未來可與浯江溪口紅樹林區、石雕公園、莒光樓、莒光湖和牧馬侯祠、延平郡王祠、建功嶼串連成1條兼具戰地史蹟、自然生態和人文內涵的觀光帶，為大金城的旅遊增添精彩。

(中時 )