4月15日是大陸國家安全教育日，新華社報導，16日出版的中共中央機關刊《求是》雜誌第8期，將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章〈團結合作是國際社會戰勝疫情最有力武器〉。文中宣示，陸方願同世界衛生組織和國際社會一道，共同維護好地區和全球的公共衛生安全：第一，堅決打好新冠肺炎疫情防控全球阻擊戰；第二，有效開展國際聯防聯控；第三，積極支持國際組織發揮作用；第四，加強國際宏觀經濟政策協調。

文章指出，病毒沒有國界，疫情不分種族。任何國家都不能置身其外，獨善其身。大陸秉持人類命運共同體理念，大陸政府始終本著公開、透明、負責任態度，及時向世界衛生組織以及有關國家和地區通報疫情訊息，第一時間發布病毒基因序列等訊息，毫無保留與世衛組織和國際社會分享防控、治療經驗，積極開展抗疫國際合作，攜手應對共同威脅和挑戰，堅決維護大陸與世界各國人民生命安全和身體健康。

文章說，患難見真情，陸方讚賞國際社會給予寶貴理解和支持。在陸方最困難時，國際社會許多成員給予陸方真誠幫助和支持。中華民族是懂得感恩、投桃報李的民族，陸方始終在力所能及範圍內，為國際社會抗疫提供支持，共同維護全球公共衛生安全。

文章表示，公共衛生安全是人類面臨的共同挑戰，重大傳染性疾病是全人類的敵人，需要各國攜手應對，全面加強國際合作，凝聚起戰勝疫情的強大合力。

文章稱，大陸及時採取果斷有力措施，為抗擊疫情付出了巨大犧牲。

國際社會普遍認為，大陸在全面有力防控疫情的同時，積極主動同世衛組織和國際社會開展合作和訊息交流，迅速分享部分毒株全基因組序列，研製成功快速檢測試劑盒，不僅是在對大陸人民生命安全和身體健康負責，也是在為世界公共衛生事業作貢獻。

(中時 )