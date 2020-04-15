亞裔美籍球星林書豪在臉書發表個人對「新冠肺炎」疫情看法，遭 1450出征。國民黨數位行銷科技長簡勤佑說，不懂稱「新冠肺炎」有什麼問題，不管怎麼稱呼病毒，都不會改變病毒對人類的傷害，還有共同防疫的決心；不管網路或現實世界，都希望大家保持理性，不要因為別人的立場跟你不一樣，就動輒出征。

國民黨青年部主任蕭敬嚴表示，全世界195個國家有194個都用「新冠病毒」，只有民進黨政府是「世界唯一一個」堅持使用武漢肺炎稱呼。這不是歧視，什麼才是歧視？這難道就是我們自詡的多元民主包容嗎？

他說，網路上1450到處出征所有不稱「武漢肺炎」的人，只要不稱「武漢肺炎」就是不愛台灣、沒有台灣價值，甚至是舔共親中，連釋昭慧法師跟林書豪都不放過。民進黨中央黨部的公告都寫「新冠肺炎」了，1450及民進黨的政治人物，還要繼續這樣讓世界看笑話嗎？

國民黨青年團總團長田方倫也在臉書聲援林書豪，痛批「比紅衛兵還要紅衛兵的1450」。他說，林是虔誠基督徒、在美國長大的華裔人士，拿美國護照、讀哈佛、打NBA，美國給林舞台發光發熱，賺美金繳稅給美國。請問台灣給林什麼？林沒拿台灣半點好處，要去哪打球賺錢是林自己的事。但難道到中國大陸打球就不能為疫情加油？

田方倫酸說，記得「林來瘋」的時候，多少人沾光硬蹭林是台灣之光，別忘了行政院長蘇貞昌的話「終究是台灣人，國人同胞別太計較」。但看到各種1450四處出征，在台灣展現低智商社會，集體不思考、不學習、不負責，聽到「新冠肺炎」而不是「武漢肺炎」、看到一個「Errrr」、看到為疫情加油的MV，都集體出征，灌爆臉書。1450下一個要準備集體出征、灌爆誰的臉書？

他說，民主自由的可貴，是建立在彼此尊重的基礎上才能實踐，但在民進黨立委眼中，就是可以毫無底線地出征、攻擊、羞辱他人的藉口，還是說這就是所謂的「台灣價值、愛台灣、守護台灣？」

田方倫諷刺說，「英粉出征寸草不生」，幹一堆國際笑話，讓外國朋友更鄙視台灣人的行為，自以為是的民主自由，卻是無法約束節制的瘋狗一樣亂吠，左手拿自由民主，右手卻民粹批鬥，請問這不是紅衛兵什麼才是紅衛兵？「恭喜中華民國十三任副總統當美國人的阿公」。

(中時 )