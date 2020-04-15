由於受到肺炎疫情影響，民眾減少出門連帶消費也下降，店家苦無顧客大喊吃不消，經濟部推出經濟部推動零售業上架電商服務方案補助作業要點」，讓有興趣進軍電商的零售業，補助相關費用，讓顧客可以透過網路下單。

經濟部說，目前8日開會討論後，共有23個電商申請後審查符合資格，未來開放讓一般零售業上架，總計補助1,000家零售業者，每家補助新臺幣100,000元為上限。

由於補助上架電商繁瑣，各家面對的問題都不相同，經濟部製作Q&A懶人包，讓有興趣的店家可以先查看，有問題再向經濟部提出。

Q：零售店家可以跟哪些電商業者合作享優惠？

A：第一波加入的電商有23家，PChome、雅虎、樂天、Pinkoi等知名業者都已經參與，不管是上架購物平台或是建置電商網站，各家有不同的服務方案，可以讓店家自由選擇。

23家電商名單及服務方案 直接看➡ https://pse.is/R7A74

Q：補助怎麼算？政府會不會補助上架後，就不管店家了？

A：電商業者會先墊付方案費用，等完成簽約、上線及教育訓練後，才能向經濟部申請補助，撥款後經濟部也會再追蹤上線的狀況。各家平台提出的方案不同，有些平台不只可以免上架費用，還提出後續的經營協助跟運費補助等方案。

以樂天市場為例，他們提出的優惠方案總額是95,000元，包括店家免付費，簽約後商品就可上架，另外還享有店舖版型設計、電子核銷系統、超商取貨運費補助1年、折價券及點數贊助2個月等服務。

大家可以挑選自己喜歡的平台、優惠的方案來使用。

Q：零售業者需要具備什麼條件？

A：有稅籍登記的本國實體零售店家，只要跟公告的電商業者簽約合作，並上架10項以上商品，產生的相關方案費用，政府幫你補。（上限10萬元）

Q：補助只限一個方案嗎？

A：每家零售業者只能和一家電商業者簽約，並只能選擇一種方案，政府也只補助一次。

(工商 )