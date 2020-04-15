金曲台語歌王羅時豐以「D.L」之名，將推出國語新專輯《體驗Experience》，15日出席Hit Fm聯播網活動，今年51歲的他，為新專輯健身，在現場大秀好身材，他直呼：「先讓我（肌肉）充血一下！」立刻做20多下的伏地挺身，絲毫不見喘氣，隨後脫下外套，大展手臂二頭肌，引起尖叫。
他透過運動、控制飲食，成功從80公斤瘦到72公斤，也持續健身，維持身材，他的老婆勸說：「不要再練了，會太壯。」他打趣表示瘦身後，晚上在家與老婆愛的抱抱時，老婆害羞笑虧：「我好像抱另一個男的。」
羅時豐分享每天早上起床都要來一下床上運動，讓主持人「活力DJ」阿娟聽了害羞不已，羅時豐澄清說不要想歪，「早起空腹時就開始在床上抬腿、拉筋」，他還會運動時，邊滑手機，看社群媒體粉絲的留言，健身效果顯著。
(中時 )
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