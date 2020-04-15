在臺灣經濟發展歷程中，「糖」始終扮演著不可或缺的角色，除了生活必需品外，糖的副產品，如枝仔冰、健素糖等，也帶給許多民眾甜蜜又難忘的兒時記憶。

為了讓大家認識臺灣糖業發展的歷史脈絡，並再次回味昔日社會生活的情景，國發會檔案局與台糖公司共同舉辦「甜蜜時光－臺灣糖業檔案特展」，結合首次公開的糖業檔案，以視覺、觸覺、嗅覺、聽覺及味覺的多重感官體驗，參觀民眾不僅可以「看」展，還能夠以「五感」方式來認識在地歷史以及記憶中的甜蜜時光。

特別挑選81件橫跨1940年至1980年間的糖業檔案。/圖片業者提供

視覺、觸覺、嗅覺、聽覺及味覺的多重感官體驗。/圖片業者提供

本次展覽特別挑選81件橫跨1940年至1980年間的糖業檔案，透過「臺灣糖業的再出發」、「半農半工的製糖業」、「火紅的民營赤糖業」、「穿鄉越鎮的五分車」及「從外銷日本到全球」5大單元，呈現二戰結束後的臺灣糖業糖組織轉變、植蔗製糖、提升製糖產量、精進技術與設備，進而拓展全球市場的過程。

「甜蜜時光－臺灣糖業檔案特展」包含新北新莊場次與高雄橋頭場次，新北新莊場次現正於行政院新莊聯合辦公大樓北棟1樓展出，目前展期即將進入倒數最後1個月，走過、路過，千萬不要錯過，歡迎踴躍前來參觀，一同回味臺灣糖業最輝煌的年代。

疫情擋不住！宅在家也能看展覽。/圖片業者提供

【疫情擋不住！宅在家也能看展覽】

【展覽資訊】

〈新莊展次〉

1. 展期：108年10月23日（三）至109年5月29日（五）

2. 時間：上午9時至下午5時（逢假日停展）

3. 地點：國家發展委員會檔案管理局展覽廳

（新北市新莊區中平路439號北棟1樓）

4. 費用：免費參觀

5. 看展加碼送：看展填問卷抽好禮，月月抽超商禮券500元，最後1個月加碼抽出「臺南台糖長榮酒店雙人住宿券」。

〈高雄場次〉

1. 展期：109年07月13日（一）至109年11月08日（日）

2. 時間：上午9時至下午4時30分

3. 地點：台糖公司橋頭糖廠社宅事務所

（高雄市橋頭區糖廠路24號）

4. 費用：免費參觀

(中時電子報)