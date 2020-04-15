當地時間4月12日，紐約時代廣場的美國國旗降半旗向新冠肺炎逝者誌哀。（中新社）

新冠肺炎疫情在美國爆發迄今，確診60萬以上，致死2萬6000人以上，但美國還沒有亂套，《曉妹世界觀》對此反思指出，萬眾一心抗擊疫情的「美國精神」值得學習。

《曉妹世界觀》指出，在很多人眼裡，美國已經進如了災難模式。在美國每天都有人死去，每天都有人在確診。在新冠病毒的襲擊下，美國似乎完全沒有了超級大國的擔當和勇氣。美國大片《傳染病》曾講述病毒傳染全世界的景象。但電影中出現的非法武裝劫掠財務、政府官員不作為這些景象，在美國似乎都沒有出現。美國內部的那種正能量反而被激發出來，形成了萬眾一心抗擊疫情的狀態。

《曉妹世界觀》分析，美國的社會，一直秉承著「小政府大社會」的方式進行社會治理。這注定了美國社會不會有太強的政府控制力，而各種民間組織深入每個人的生活，為每個人提供了自己所需要的社群支持。其實在新冠肺炎疫情爆發期間，美國這種民間互助組織，起到了相當大的正面作用。大大小小的社會組織，通過社群、社交網絡等各種方式宣傳抗疫知識，互相打氣，互相解決防護物資不足和生活物資問題。

《曉妹世界觀》指出，就在紐約州長科莫怒對總統的時候，美國的各種慈善組織和宗教組織行動起來，當然紐約當地的各種企業也自發組織起來，為紐約州捐款捐物。當這些組織行動起來時，紐約很多實際問題就迎刃而解了。民間力量成了抗擊疫情真正的主力軍，而州長科莫角色，似乎更像是一個主持人和發言人。

《曉妹世界觀》總結指出，對政府的信賴並不是美國人的精神支柱，美國人真正在乎的是，我們是一個共同體，我們都是社會的一份子。美國人，信基督、信社群，唯獨不信的，就是政府。抗擊疫情中表現出來的「美國精神」，我們是不是應該學一學呢？

(中時電子報)