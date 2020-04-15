IEA：今年4月可能成為石油產業史上最慘的一個月 19:002020/04/15 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，國際能源署（IEA）署長比羅爾15日表示，這個月對於石油產業來說可能是歷來最淒慘的一個月。 比羅爾表示，「幾年後，當我們回顧2020年時，我們很可能發現這是全球石油市場歷史上最淒慘的一年；在那可怕的一年中，第二季很可能是最淒慘的一季；在那一季中，4月很可能是最淒慘的一個月，它可能會成為石油行業歷史上的黑色4月。」 (旺報 ) #石油 #史上 #我們 #歷史 #產業 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞洲第一口油井 出磺坑展開修復 04:102020/04/11 地方新聞 陸工業互聯網拚彎道超車 加速IC市場成長 04:422020/04/12 兩岸 五一連假解禁？ 黃珊珊：保持社交距離 11:502020/04/12 生活 單一出入口影響逃難？黃珊珊：應一進一出 12:312020/04/12 生活 擁三大利基 生技醫療出頭天 04:102020/04/13 投資理財 MLB》百年神紀錄 投手完投26局 11:322020/04/13 體育 《歷史23事》商周墓葬出土人祭 遺骸跪姿專家驚呼罕見 21:002020/04/13 歷史 林書豪3千餘字吐美國疫情實況 竟遭1450灌爆？ 23:382020/04/13 政治 由交通部負責 5G創新應用 首入法獎勵補助 04:102020/04/14 產業．科技 【全文】何妤玟終結8年婚首現身 堅強吐：做自己的公主 19:232020/04/14 娛樂 兩岸熱門新聞 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 兩岸藝文 - 旺報 曾經，我不認為自己是中國人（下） - 兩岸藝文 - 旺報 兩岸恐變？陸前國安部主任李文章 任國務院副祕書長 - 兩岸 - 旺報 第2波疫情暴發 新加坡強制外出戴口罩 - 兩岸 - 旺報 大陸國務院公布：香港中聯辦副主任楊健被免職 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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