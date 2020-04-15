據路透報導，國際能源署（IEA）署長比羅爾15日表示，這個月對於石油產業來說可能是歷來最淒慘的一個月。

比羅爾表示，「幾年後，當我們回顧2020年時，我們很可能發現這是全球石油市場歷史上最淒慘的一年；在那可怕的一年中，第二季很可能是最淒慘的一季；在那一季中，4月很可能是最淒慘的一個月，它可能會成為石油行業歷史上的黑色4月。」

(旺報 )