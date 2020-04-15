禮儀公司不畏疫情堅持送愛給創世基金會。（創世基金會提供／吳康瑋基隆傳真）

受新冠狀病毒疫情影響，許多活動延期或取消，創世基金愛心捐款直直落，導致植物人生活所需尿布、奶粉、白米等生活物資嚴重短缺，「有恒生命禮儀」得知此消息後，主動擔任公益領頭羊，帶頭發起募集尿布活動，短短一周募集60箱尿布送愛到創世。

有恒生命禮儀表示，長期關懷植物人服務，在近期感受到創世基金會發出憂心的警訊，在景氣低迷、人人喊苦，堅定的義不容辭為公益挺身而出，聯合江姓宗親會、基隆旗袍愛心協會及許多善心人士，以通訊軟體方式，傳遞創世服務理念與精神，及推廣目前照顧植物人生活必需品，供不應求的擔心，雖受疫情打擊，但愛心不被打倒，許多人以微薄之力伸出援手，合力撐舟助弱勢服務度過難關。

創世基隆院林孟潔院長表示，目前院內安養56位植物人，一年需要20萬片左右的尿布量，為配合防疫政策，近期活動皆已停辦，導致愛心收入銳減、院民生活必需品物資也面臨短缺，但植物人安養服務不能停，望民眾每天省下10銅板，幫助一片尿布，月助300元，維持植物人生命尊嚴。

(中時 )