台灣抗疫成績世界有目共睹，臺中市政府地政局與逢甲大學於15日舉辦「109年台中市住宅交易價格指數成果發表會」，會中解析108年度台中市住宅資訊外，也透過「購買者社經屬性資料」、「價量變動軌跡圖」及「基準地比率分析」等看見房市趨勢，台中市地政局長吳存金透露，近年台中市人口紅利持續移入，更有台商回流，這段疫情期間，交易雖然僵住了，但在疫情趨穩後可以預見，房市即將噴發。

吳存金表示，106年本市不動產估價師公會率先委託逢甲大學，以實價登錄不動產買賣交易資料庫為基礎，進行價、量及指數分析研究，地政局再接續於107年及108年與逢甲大學研究團隊楊賀雯副教授合作，運用科學且精準的方式，將29個行政區所區隔出的5個分群分別編製住宅價格指數，從這次成果發表會公布5大分群住宅價格指數波動發現，近5年來價格成長趨勢放緩，處於盤整狀態。

而逢甲大學研究團隊運用購買者社經屬性資料，從需求面來解析台中市的住宅市場，購買族群以設籍縣市別來看，設籍台中市占69.6％，第2為彰化縣，占6.6％，第3為台北市，占3.8％，購買者約7成為中部地區民眾，顯見中彰投生活圈中，台中是最宜居的城市。

吳存金也說，不但彰化、台北民眾來買屋，去年即看到有不少台商回流購屋，此次新冠疫情台灣又是全球最安全的地方，台中做為最宜居的城市，雖然目前從房價指數即時觀測發現整個房市僵住了，但從多項指數看，在重大建設陸繼啟動，在市長盧秀燕建設富市台中趨動下，房市後市看好，她預期疫情過後台中房市即將噴發。

(中時 )