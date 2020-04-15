新冠肺炎疫情發燒，導致民眾出外用餐意願大幅降低。高雄市旗山居一家經營28年的日本料理店，改推攤車賣日式便當求生，希望找到一條出路。

日式料理店老闆娘羅梅蘭表示，許多民眾因為疫情減少外出聚餐，過去假日生餐廳約有8成滿，如今只剩下1至2成。更慘的是，有時整晚沒有半個客人上門，只好把做好的壽司送給附近消防隊、警察等單位，當消夜。

為了提高過路民眾的購買意願，店家將於18日、19日推出假日餐車服務，讓前往六龜、茂林等郊山風景區的民眾買了就走，最便宜的綜合壽司便當只要80元新台幣。

(旺報 )