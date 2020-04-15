殘忍殺害無辜女童的王景玉獲判無期徒刑定讞，確定逃死，引發熱議。回顧過往，另外2名同樣罪大惡極的割喉殺童男下場也是無期徒刑定讞，都引發社會嘩然。

台南市發生震驚社會的10歲男童方小弟遭割喉命案，嫌犯曾文欽落網後，一句「殺一個人不會判死刑。（中時資料照片）

2016年3月28日，王景玉用買來的菜刀隨機找到不特定的小學女童小燈泡，當街用刀將她殺害、而犯下湯姆熊割喉案的曾文欽，2012年帶著刀前往台南市湯姆熊遊藝場，他將10歲的死者誘騙入廁所再以刀割喉致死後自首、2015年5月龔重安翻越北投某國小校園後門圍牆，至4樓某班的女廁所，拿出預藏的水果刀，朝落單的8歲女童的頸部割下2刀，女童當場倒地後送醫不治。龔在廁所內「確認」成果後，於16時36分使用手機打電話給110，自稱犯案。而這幾起令人痛心的隨機殺害幼童案的兇手，最終都被判處無期徒刑定讞。

其中犯下湯姆熊割喉案的曾文欽被捕更表示，「在台灣殺1、2人不會被判死刑」，為了獲判死刑，曾行兇前更預謀要殺害2到3人，不過他殺完第一名受害者，親眼看到死者頸部鮮血噴濺，感覺噁心及殘忍、恐怖害怕，才停止繼續殺人的人念頭，在洗臉檯洗刀洗手後，騎乘機車返回租屋住，換穿拖鞋後，前往台南市一處大樓藏匿，不久就被警方循線查獲。

(中時電子報)