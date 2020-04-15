台南下營茅港尾天后宮15日上午10時舉行天上聖母祝壽大典。（劉秀芬攝）

台南下營茅港尾天后宮15日上午10時舉行天上聖母祝壽大典，為了防疫廟內管控人數，不少信徒在廟前廣場一同祝壽。（劉秀芬攝）

信徒前往台南下營茅港尾天后宮為天上聖母祝壽。（劉秀芬攝）

台南下營茅港尾天后宮準備的平安餅供不應求。（台南下營茅港尾天后宮提供／劉秀芬台南傳真）

農曆3月23日媽祖聖誕，台南下營茅港尾天后宮15日上午10時舉行祝壽大典，因應新冠肺炎疫情，廟內只由主委馮進士、下營區長姜家彬等15名代表行敬獻禮，其餘委員及信徒則於廟外分散列隊同祝天上聖母萬壽無疆，信徒祭拜過後紛紛將軍平安餅，今年準備了5000多包，仍供不應求。

茅港尾天后宮管理委員會表示，為配合防疫，廟門口有專人量體溫、溫酒精，參拜祝壽信徒右進左出。為避免群聚感染，12日先舉辦驅疫消災大法會，平安宴則取消，信徒也分散時間前來祝壽，但信徒來祝壽的鮮花、供品反而比往年多，祈求媽祖顯神威，驅疫保平安。

每年茅港尾天后宮媽祖出巡時，媽祖聖誕時，廟方會在千里眼、順風耳將軍頸上會懸掛平安餅供信眾取食，今年為了防疫，特別訂製塑膠袋裝的平安餅，避免被汙染，近日準備了上百串約5000多包平安餅，信徒看了安心，索取特別踴躍。

茅港尾是昔日「倒風內海」熱鬧的港口之一，茅港尾天后宮開基媽祖於1677年自湄洲奉請金身來台，自茅港尾開堡以來即立祠膜拜，尊稱堡頭廟，是堡內舊屬19庄之信仰中心，也是唯一至台南府城祀典大天后宮參謁會香時，享有「府城大北門入、大北門出」待遇，今年因為疫情關係，原定3月7日、8日的會香也延期。

(中時 )