基隆1名老婦與媳婦攜2孫上月自美國返台，因私下搭計程車到台北就醫驗出確診，婆媳被基市衛生局重罰170萬元，媳婦今透過律師喊冤，強調婆婆發高燒、咳嗽呼吸困難，恐危及生命，衛生局卻要求在家等待1星期「看看結果」。市府則強硬回應「依法開罰」。

案209例媳婦聲明指出，婆婆上月21日開始出現咳嗽症狀，她打1922與衛生局聯絡，基隆醫院做完篩檢後，隔天婆婆開始嚴重發燒、咳嗽，強調婆婆從開始咳嗽，依衛生局指示「步行」到基隆醫院就診，以及後續到台北醫院就診之情形，皆與衛生局保持聯繫。

聲明中，媳婦不滿市府防疫態度消極，直到25日還沒有婆婆等四人隔離資料，還要家屬加入承辦人員即時通訊好友，主動提供隔離資料；媳婦還說，自己帶著2歲半及不到1歲的孩子，想自費放婆婆住防疫旅館，衛生局卻稱已客滿，只有外縣市才有。

媳婦強調，外縣市篩檢當日即可知道結果，衛生局卻要婆婆在家等1星期，看到婆婆症狀加劇，懇求衛生局協助婆婆轉診就醫，對方卻表明並無防疫計程車，需要自行叫車，推託要等採檢報告出來，迫於緊急危難及感染其他人風險才會自行就醫，不服裁決將提出訴願。

對於聲明指控市府對衛生局消極處理態度，及防疫懈怠完全不提，以「私自轉移檢疫診所」卸責，透過對民眾用「最高額」罰款上限，對外宣示防疫決心，轉移輿論壓力。對此，基隆市府則以12字回應，「犯證確鑿，屢勸不聽，依法開罰。」

(中時 )