在野要求發現金 蘇揆臉書回應了 19:112020/04/15 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆臉書回應發現金。(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在野黨頻頻呼籲政府紓困要發現金，行政院長蘇貞昌下午在臉書貼文，說「紓困振興有先後，現金酷碰有專攻」。貼文中還有超大字顯示「發現金」。 蘇揆說，政院送交立院的追加預算通過後，受疫情影響企業的勞工，每個月將可領 最高2萬元的薪資補貼，最多3個月。勞保投保2萬4以下的自營業者，1次發3萬現金補貼。這些都是短期紓困，讓有需要的勞工領現金的實際方案。 他說，現階段紓困最重要，等到疫情平穩後，政府還會加碼發放多種消費折扣券，刺激景氣、讓產業重上軌道。 (中時 ) #蘇貞昌 # 發現金 #行政院 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳玉珍嗆蘇貞昌 一起赴陸講中華民國 04:102020/04/11 政治要聞 四叉貓現身擔任「數位諸葛亮」決選提問人 江啟臣盼助國民黨重新設計 15:082020/04/11 政治 藍數位行銷科技長人選出爐 由Dcard創辦人簡勤佑出任 19:402020/04/11 政治 快評》國民黨老店重開端出新菜色 也不應忘了原味 20:262020/04/12 政治 國民黨不排除赴陸溝通 04:102020/04/13 焦點新聞 國民黨論述模糊 陸學者：從寬理解 04:102020/04/13 焦點新聞 老店新開張 勿忘老味道 04:102020/04/13 政治要聞 藍營笑不敢改華航 林佳龍嗆「先改台灣國民黨」 11:092020/04/14 生活 笑你不敢 國民黨激林佳龍遭反嗆 01:242020/04/15 政治要聞 政院澄清未使用Zoom召開視訊會議 籲藍委勿以訛傳訛 17:442020/04/15 政治 政治熱門新聞 陳柏惟嗆「華航該做這事」網傻眼：真可憐啊... - 政治 台買廣告登紐時反擊譚德塞 網友最新評價曝光！ - 政治 滿意蔡政府這項紓困嗎？江啟臣「最新民調」一面倒 - 政治 疫情爆發 美國沒亂套秘密在這4個字 - 政治 罷韓有內鬼！？高雄地方人士驚爆基層亂象 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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