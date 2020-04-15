在野黨頻頻呼籲政府紓困要發現金，行政院長蘇貞昌下午在臉書貼文，說「紓困振興有先後，現金酷碰有專攻」。貼文中還有超大字顯示「發現金」。

蘇揆說，政院送交立院的追加預算通過後，受疫情影響企業的勞工，每個月將可領 最高2萬元的薪資補貼，最多3個月。勞保投保2萬4以下的自營業者，1次發3萬現金補貼。這些都是短期紓困，讓有需要的勞工領現金的實際方案。

他說，現階段紓困最重要，等到疫情平穩後，政府還會加碼發放多種消費折扣券，刺激景氣、讓產業重上軌道。

(中時 )