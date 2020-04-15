日本政府期待能有效治療新冠肺炎的新型流感抗病毒治療藥「Avigan」(Favipiravir)已開始大量增產，9月時可望月產30萬人份。

日本「富士軟片富山化學」製藥公司15日宣布，3月上旬時「Avigan」的月產量約4萬人份，7月份時將增產至10萬人份，9月份增產至30萬人份，產量將達現在的7倍。日本政府希望將「Avigan」的儲備量增加到目前的3倍，即200萬人份。

富士軟片3月31日宣布，已獲得日本政府的許可，開始用該公司6年前開發的新型流感抗病毒治療藥「Avigan」進行新冠肺炎患者的臨床實驗，目前還在調查其對新冠肺炎的有效性和安全性。

NHK日前報導，「Avigan」在動物實驗中發現，對胎兒會產生副作用，因此禁止給孕婦使用。這次因發生其他的藥都沒效的傳染病，日本政府才允許採用此藥。在大陸已做了新冠肺炎患者的臨床實驗，發現對改善肺炎症狀有效。

(中時電子報)