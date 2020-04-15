王姓男子隨機刺殺路人致死，15日遭到起訴。台北地院開移審羈押庭，王男哭求讓他交保，到死者靈前上香致歉，並希望能盡最後孝道，陪著母親、妻子，只有幾個月也好，接下來會好好面對刑罰。但法官認為他涉犯殺人重罪、有逃亡之虞，仍裁定羈押。

王男供稱，他對檢方起訴事實沒意見，但當下沒有殺人的意思，不是故意的。法官反問「不是故意難道是鬧著玩？」王男趕緊辯解，當時腦袋一片空白，刺人是下意識的一個動作。

王男說，妻子因吃飯問題，說怕遇到前男友會尷尬，他覺得自尊心受損，才會跟妻吵架，只記得妻最後說了一句「你就是不懂我」，他隨即理智崩潰，然後就不知道自己在幹麻，印象中車前只有被害人，因穿著反光衣，看起來像「紙箱」，引起他的注意，過程有刺入跟拔出的動作。

王男接著說，刺人後他開車闖了4個紅燈，妻子一直哭著道歉，他才慢慢恢復意識，先打給朋友說他殺人了，再打給母親告知將要報警，報警後怕旁邊民眾會圍毆壓制他，才又繼續開車離開現場。

王男聲稱，他在國、高中期間，就被學校特教輔導鑑定有情緒障礙，後來有診斷出焦慮、失眠，但家人希望他學會用其他方式控制，不要靠藥物，因此就醫是斷斷續續的；他原本做餐飲業，但餐廳快要倒閉，案發2個月前離職，後來做直播主，月收入僅2、3千元，生活開銷都靠妻子。

王男最後邊哭邊說，有3點理由希望讓他交保，第一，想去死者靈堂上香致歉，雖然無法彌補錯誤，就算會被死者家屬唾棄、毆打也沒關係，他還是想做這件事，「我真的不是故意的」。

第二，母親一直很關心他，他昨天在看守所被其他犯人打，母親馬上跑來，求主管不要為難他，過去多年因工作在外，沒辦法好好陪母親過節、過生日，多幾個月也好，想盡最後的孝道，向母親說對不起，兒子真的不孝。

第三，他雖然只與妻子只認識3、4個月，但妻子至今仍沒有放棄希望，每到看到他的信都以淚洗面，他跟妻子從小家庭都不完整，同病相憐，才會這麼快結婚，妻子一直很後悔當天沒有阻止他，也很後悔接受他的搭訕，最後幾天也好，想陪著妻子彌補錯誤，接下來會好好面對刑罰。

(中時 )