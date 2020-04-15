企業捐贈長照訪視車給雲林縣虎尾鎮若瑟醫院，幫助長者加強防疫。（張朝欣攝）

曼都國際公司有鑑於防疫期間醫院需要更多的醫療用車，15日捐贈1輛「長照訪視交通車」給雲林縣虎尾鎮若瑟醫院，院方表示最近許多長照老人選擇在家休養，有了交通車可以更方便到宅訪視，關心長者疫情期間的健康情況。

曼都國際公司董事長賴淑芬長年投注社會公益，有感偏鄉獨居老人就醫不便，特別結合K.STYLE GOGO台灣總代理董事長謝惠楣，將部分營業所得購置「長照訪視交通車」捐給若瑟醫院，做為雲林偏鄉老人探視、照護之用，解決偏鄉長輩就醫問題。

「長照訪視交通車」捐贈儀式配合防疫措施，安排在若瑟醫院門口聖母像前舉行，由賴淑芬將車鑰匙交予若瑟醫院院長李聰明，雲林縣長張麗善、縣衛生局長曾春美、社會處長林文志、K.STYLE GOGO台灣總代理董事長謝惠楣等人出席見證。

張麗善表示，若瑟醫院長年為雲林這塊土地付出，近年來更致力推廣長照、慢飛天使早療服務，曼都公司看見雲林資源上的不足，捐贈「長照訪視交通車」，讓獨居長者獲得更妥適的就醫照顧，她代表雲林鄉親表達感謝之意。

張麗善也藉機感謝所有第1線防疫人員，強調雲林縣醫療技術與水準都非常棒，醫療人員也都很用心，縣內4個確診案例，已有2人解除隔離恢復健康，另外2人還在醫院接受治療，但都已拔管逐漸脫離險境，請大家持續加強防疫，相信疫情一定可以很快退散。

(中時 )