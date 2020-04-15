松山慈惠堂發揚無私大愛奉獻精神，捐贈防疫物資提升新北市第一線救護人員出勤防護裝備及能力，今天在松山慈惠堂由新北市政府消防局長黃德清親自到場受贈並回贈感謝狀。

消防局長黃德清表示，松山慈惠堂長年熱心公益、默默耕耘，深受地方各界好評與肯定，衷心感謝其善行義舉，而今日再捐贈新北市政府消防局防水隔離衣2000套及N95口罩2000個，加強消防局防疫能力及裝備，並提升整體防疫效能，確保居民的生命安全。

松山慈惠堂防疫不落人後守護新北市民安全，消防局長黃德清親自受贈並回贈感謝狀。（讀者提供/吳家詮傳真）

松山慈惠堂位於臺北市信義區福壽山麓福德街，是大型傳統建築廟宇，為臺北市首屈一指的宏偉道教聖地，主祀瑤池金母；現任郭堂主葉子奉道至誠、德行雙修，至誠開辦普渡濟世大業，與眾多信徒虔誠回叩天恩的無私奉獻下，堂務蒸蒸日上，聲聞遐邇。

松山慈惠堂本著護國佑民的精神，多年發揚母娘慈悲精神而努力及對地方弱勢族群的照顧，陸續捐贈新北市救護車、住宅用火災警報器及復康巴士等設備，以利救助更多民眾免於危難之中，也希望藉此達拋磚引玉之效，引領世人投入更多的公益善行以造福市民。

(中時電子報)