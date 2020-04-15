雲林縣東勢鄉傳統風化場所「豆干厝」私娼寮，因警方強力取締尋芳客漸少，最近又因疫情影響可說是門可羅雀，大部分私娼已停止營業，但東勢鄉公所不敢掉以輕心，仍持續配合衛生單位加強消毒與防疫宣導，避免出現防疫破口。

東勢鄉公所後方有1排19間矮房的私娼寮，已有4、50年歷史，因矮房外觀有如豆干，地方稱為「豆干厝」或「19間仔」，又因矮房對面有1處竹林，也稱為「竹仔下」、「竹科」，日前政府宣布酒店舞廳停止營業，「豆干厝」也受到衝擊。

1名私娼表示，這1、2個月因疫情持續擴大，生意大受影響，不僅新客人銳減，連熟客也不敢來，她乾脆自己放長假，每天與姊妹淘們四處旅遊，「豆干厝」不用等警方來取締，現在已呈現半停業狀態。

雲林縣台西警分局加強查緝私娼寮，避免出現防疫破口。（張朝欣攝）

私娼說現在不僅客人擔心疫情，她們也很害怕被傳染，所以這陣子暫時休息，但沒有收入實在難以維生，目前只能想辦法打零工，還有姊妹早上去菜市場賣菜，下午到「豆干厝」碰碰運氣，日子總得要過下去。

警方表示，為了減少治安問題，近年來已加強取締私娼，疫情暴發後，衛生單位來進行防疫宣導與相關措施，警方也會配合勸說，盡量減少私娼人數，避免防疫出現破口。

地方民眾指出，7年前基隆市有意設性專區，東勢鄉部分鄉民代表認為合法化集中管理，有助防制相關犯罪，且可維護國民健康、增加鄉庫收入，曾在鄉代會中2次提案將私娼寮改為性專區，但皆因縣府未同意而作罷。

部分民眾認為私娼若四處流竄至社區，反而會造成地方困擾，其實很多私娼都是迫不得已下海，若能合法化集中管理，也不是壞事。

(中時 )