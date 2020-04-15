因老建築即將拆除走入歷史，林清水（右1）特別邀請歷任鄉長於動土後合影留念，見證這一刻。（光復鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

光復鄉公所使用50年，今辦理拆除重建動土祈福典禮。（光復鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

使用50年的光復鄉公所行政大樓老舊，加上空間有限難以因應業務需求，將斥資8千400多萬元現地重建，預定明年4月完工。今辦理拆除重建動土典禮，光復鄉長林清水邀多位歷任鄉長觀禮，大家於動土後合影留念，留下珍貴的歷史鏡頭。

光復鄉位在花東縱谷間，在未設治前名叫「馬太鞍」，昔日每家戶多種植樹豆，所以光復鄉又被稱樹豆的故鄉。當地人口約1萬3000多人。鄉公所經過多次搬遷，從早期日產留下舊式房屋（中正路花蓮中小企銀現址），遷至花蓮客運光復站現址，後因不敷使用，經地方熱心人士洪華方拋磚引玉捐款10萬元，而正苦思建地無著落時，地方耆老王天賜也適時慷慨捐地，於1969年於現地興建辦公大樓至今。

光復鄉早期因地廣人稀、交通不便，僅有少數阿美族人聚居，之後陸續有閩、客籍人士自西部陸續遷來，至今形成有阿美族、閩、客籍及大陸移民外省籍人士等多元族群。前縣長黃福壽、王慶豐都是光復在地人。

光復鄉長林清水主持舊辦公大樓打除動工祭祀典禮，活動現場冠蓋雲集，舊辦公大樓承載光復鄉公所運作歷史，因老建築即將拆除走入歷史，邀請歷任鄉長陳文光、陳重成前、林元瑞、黃榮成及謝忠淵觀禮，場面隆重。

縣府民政處副處長李葳、消防局長林文瑞、鄉民代表會主席鍾玉清、戶政事務所主任黎玉麟主任、縣府中區辦公室副主任林榮祿都受邀到場。

林清水表示，大樓打除重建總工程費8473萬7898元，自函報計畫爭取經費至工程順利發包共耗時1年，目前光復鄉公所暫遷至大全臨時辦公處辦公，工程預定380個日曆天，明年4月30日竣工。

(中時 )