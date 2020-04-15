酒精原料缺貨，台糖75％防疫酒精產能近期下修到2萬多瓶。原定4月10日進口今年第二批酒精原料，將日產能拉高到7萬瓶，但因供應商延誤，最快要第一船下周一才可到港。台糖目標先在下周把日產能恢復到5萬多瓶。至於7萬瓶承諾，會視後續料源狀況，努力衝刺。

新冠肺炎疫情酒精需求量超大，造成國內酒精原料也缺。台糖因庫藏剩下33萬公升，只能調降每日瓶數到2萬多瓶，只有先前最高5萬瓶一半。日前在立法院報告時，台糖說，今年第二批跟巴基斯坦購買的酒精將會在10日進來，摻配後把日產能可提升到7萬瓶。

不過實際因巴國廠商調配問題，至10日船期仍未到。台糖解釋，第二批訂購酒精約94萬公升(94公秉)，預計分兩次入港，首波10日設定確實有拖延，但下周一預計就會到港。’如果料源到，當周周末就可把75％防疫酒精重新拉回到5萬多瓶。

目前國內酒精加產主要靠國營事業台酒與台糖，前者日產20萬瓶是老大，台糖則一度平均5萬瓶，其他還有2間民間廠商生產。

「全世界都在搶原料！」台糖主管說，後續第三批原料正在談，但即使談定，以目前態勢，對方能不能照履約走也大有疑問。

以台糖每日生產75％酒精、95％酒精、散裝醫療用酒精來說，一天得耗掉2到3萬公升料源。如果後續原料不能如預期近來，那這94萬公升的量，可能1個多月後就會用盡。因此正不斷持續排下一批採購、船期問題。

雖然目前國內疫情暫時緩和，但台糖認為，未來開放國外客進來、大陸會不會有第二波疫情，都很難說，公司設定要持續維持一定酒精生產量。下周原料到貨後，先把日產能拉回到5萬多瓶，加上台酒原提供給航警局、機場、中華電信的量改由台糖提供，加計會接近6萬瓶，可能先以此為準。至於7萬瓶仍是目標，會視後續原料狀況努力達成。

(中時 )