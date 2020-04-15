新冠疫情持續延燒，台中市府文化局為幫助街頭藝人度過困境，今年7月到期的街頭藝人證將展延至明年10月31日，規劃今年下半年推動「2020街頭藝術藝起加油計畫」，規劃開放場所提供多達460場次演出機會，藉由創造文化生活、觀光，活絡公共空間，打造雙贏局面。
中市有2452組街頭藝人、公告展演場地有79處，街頭演出也受疫情波及。台中市文化局表示，因應疫情展開超前部署，將延期舉辦109年度街頭藝人甄選活動及換證作業，原持有109年7月31日到期的街頭藝人證，有效期限將展延至110年10月31日。
此外，台中市文化局規劃在109年下半年推出「2020街頭藝術藝起加油計畫」，在開放場所規劃460場次藝術活動，邀請街頭藝人參與演出。文化局表示，鑒於中市投入街頭藝術表演者越來越多，將研議自110年起將採街頭藝人登記制度，並將積極拓展展演場域，讓在地街頭藝人有更多演出舞台。
台中市文化局指出，為協助藝文團隊度過難關，推動「藝文紓困3＋2」，包括場地費用全額退還、放寬受補助演出之辦理期限及補助款提早撥款，另外規劃「線上劇場」及「表演藝術升級」等徵件計畫受理申請，將於4月27日徵件截止。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。