台中市街頭藝人「狂夢藝術」，在2020台灣燈會在台中活動演出精彩節目。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

新冠疫情持續延燒，台中市府文化局為幫助街頭藝人度過困境，今年7月到期的街頭藝人證將展延至明年10月31日，規劃今年下半年推動「2020街頭藝術藝起加油計畫」，規劃開放場所提供多達460場次演出機會，藉由創造文化生活、觀光，活絡公共空間，打造雙贏局面。

中市有2452組街頭藝人、公告展演場地有79處，街頭演出也受疫情波及。台中市文化局表示，因應疫情展開超前部署，將延期舉辦109年度街頭藝人甄選活動及換證作業，原持有109年7月31日到期的街頭藝人證，有效期限將展延至110年10月31日。

此外，台中市文化局規劃在109年下半年推出「2020街頭藝術藝起加油計畫」，在開放場所規劃460場次藝術活動，邀請街頭藝人參與演出。文化局表示，鑒於中市投入街頭藝術表演者越來越多，將研議自110年起將採街頭藝人登記制度，並將積極拓展展演場域，讓在地街頭藝人有更多演出舞台。

台中市文化局指出，為協助藝文團隊度過難關，推動「藝文紓困3＋2」，包括場地費用全額退還、放寬受補助演出之辦理期限及補助款提早撥款，另外規劃「線上劇場」及「表演藝術升級」等徵件計畫受理申請，將於4月27日徵件截止。

(中時 )