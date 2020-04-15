智崴（5263）資訊15日傍晚發佈重訊指出，基於營運策略考量，董事會決議，以7,000多萬元，買回子公司智緯科技其餘股東持有的38.9％股票。

智崴表示，資本額約1.25億元的智緯科技，原本是智崴與外包製造商合資成立，智崴持股61.1％，其餘股東持有約38.9％。

智崴指出，智崴子公司智緯科技，負責智崴飛行劇院六軸模擬平台的製造，屬於智崴的營運核心機構，隨著智崴飛行劇院在歐洲、美洲、澳洲以及亞洲的業務擴增、以及知名度的能見度，越來越高，許多與智崴洽商的潛在顧客，都會想要進一步了解智崴飛行劇院的能量，因此，在垂直整合的營運考量之下，決定全資持有智緯科技。

受疫情影響，智崴今年3月單月營收約1.03億元，年減約32.57％，不過，智崴表示，在新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球延燒之際，大陸因已陸續復工，因此，智崴正與大陸買家洽商復工時機，在此之前，則持續密切先行對工程設計進行討論。

(工商 )