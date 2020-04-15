受到新冠肺炎疫情衝擊，美國銀行業首季獲利大幅縮水，面臨凍結股利發放的壓力也急遽升高，包括美國聯邦存款保險公司（FDIC）前主席貝爾（Sheila Bair）與聯準會（Fed）前主席葉倫（Janet Yellen）都呼籲業者停發股利儲存資金。

為了超前化解來自於主管機關的施壓，美國前八大銀行3月中就宣布將凍結購買庫藏股計畫，但在疫情持續蔓延，且銀行獲利大幅下滑下，顯然這還不足以消除外界對銀行業資產負債表強度的疑慮。

2008年金融危機執掌FDIC的貝爾受訪時表示，「每一塊發給股東的錢不是用來吸收虧損以及支撐放款，所以根本不應該發，而是存起來。」

Fed前主席葉倫同樣認為銀行業此時應該停發股利，她上周接受CNBC專訪時指出，「我們當前需要的是一個能夠滿足經濟融資需求的銀行體系，我們還不知道疫情有多嚴重，以及甚麼時候才會結束。」

根據業者的申報資料，摩根大通、美國銀行、花旗與富國銀行等4大銀行去年發放股利的總額超過290億美元。

摩根大通周二公布首季財報，由於提列68億美元的呆帳準備，單季獲利爆減69％，富國銀行也因提列40億美元信用損失準備，獲利較去年同期大跌89％。

IMF周二警告，新冠肺炎疫情可能導致全球經濟陷入大蕭條以來最嚴重的衰退，摩根大通甚至預估，美國第二季國內生產毛額（GDP）恐銳減40％，失業率則飆上20％。

不過，Fed尚未考慮要施壓銀行業凍結發放股利，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）上周指出，「我不認為現階段有採取此一措施的必要，我們銀行的資本非常充足，非常非常充足，資本品質甚至比2008金融危機爆發前還要好。」

儘管如此，鮑爾強調，「Fed還是會緊盯經濟與金融市場的發展。」

(工商 )