新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，遠百（2903）總經理徐雪芳15日指出，今年對百貨業以及各行各業來說「都是辛苦的一年」！目前防疫比做生意更重要，遠百全力強化各種防疫措施，打造安心購物環境，迎來母親節檔期促銷，並推出戶外交貨專區、美食外送、到府服務、甚至上周起服飾到府試穿等各種服務，樂觀來看，國人無法出國，錢留台灣、消費在台灣。

徐雪芳在農曆春節期間即有感中國武漢疫情嚴峻，隨即號召全台各分店添購口罩，並提前部署防疫措施，今年1～3月遠百營收（新增去年底開幕的遠百信義A13）年增2％，表現優於同業。

為迎來母親節檔期，徐雪芳15日即在遠百信義A13示範點數位天燈祈福，期國人平安，同時為感謝醫護人員的付出，遠百自16日起至22日將在一星期贈送出高達1萬個便當給全台近30家醫院的防疫天使，醫護人員出示證件，在全台12家遠百消費亦可享有專屬優惠。

徐雪芳認為，疫情當前，員工和消費者的安全最重要，生意可以慢慢做，經營團隊每天腦力激盪，提出各種創新服務，靈活應對消費者需求，像是美食外送、戶外快速交貨等，上週開始有服裝品牌啟動到府試穿服務，全力滿足消費者的需求。

遠百營運長林彰豐指出，今年母親節促銷手筆照舊，加碼送出5台汽車，首波化妝品業績優於預期，約與去年同期持平，因實施梅花座、社交距離等防疫措施，餐飲營收衝擊較大，目前遠百有70％左右的餐廳加入外送行列，彌補部分來客減少的損失，以鼎泰豐為例，在外送服務加入後，3月業績甚至出現正成長。

(工商 )