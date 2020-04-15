樂天集團接手桃猿後，15日在桃園球場進行首戰，雖然沒有觀眾進場，不過球團發揮創意，在觀眾席放上不少假人、機器人，樂天女孩也在場邊應援。對上獅隊先發投手「嘟嘟」潘威倫，桃猿隊藍寅倫敲出2分砲先馳得點，這不僅是桃猿今年首轟，更是樂天球團的首轟，歷史留名。

潘威倫趕在首場登板之前，確定與統一獅簽訂兩年複數年合約，平約月薪50.5萬，合約總值1212萬，他代表拿下「全球首勝」的統一獅，出戰樂天桃猿。不過於2局下半，潘威倫遭桃猿第九棒藍寅倫敲出全壘打，一發右外野2分砲助桃猿先取得領先，打下好開頭。

不過統一獅立刻還以顏色，3局上半陳重羽敲出一發相當深遠的中外野陽春炮，追至僅1比2落後。

3局上半，因為春訓表現亮眼而站上開季名單的新人成晉，從潘威倫手中敲出生涯首轟，陽春炮將比數拉開成3比1，此外這也是樂天桃猿隊史(含前身)累計第1500轟。

(中時 )