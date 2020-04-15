知名女星小S徐熙娣和老公許雅鈞育有3名寶貝女兒，其中大女兒Elly許曦文更有一張「高級臉」，年紀輕輕就獲得各種品牌和雜誌的工作邀約；今(15)日又爆出Elly將擔任2020寵愛之名亞洲區代言人，網友看到代言照超震驚，紛紛驚呼「以為看到小S」。

臉書粉絲專頁《許老三粉絲團》經常分享小S一家人的生活點滴，或是小S和3位寶貝女兒的各種工作照；今(15)下午驚喜爆出「Elly許曦文擔任2020寵愛之名亞洲區代言人」，並曬出為該保養品拍的一系列照片，看得出Elly向母親小S學到的各種專業姿勢，臉上更帶著超自信神情，超齡表現宛如伸展台模特兒。

一些粉絲看到照片都很讚嘆，覺得Elly真的越來越專業，此外其中一、兩張照片更讓眾人震驚，都以為看到小S本人，「好美喔，小小S」、「跟媽媽一樣優秀」、「滑過去，以為放了一張媽媽的照片」、「小小S」。

(中時電子報)