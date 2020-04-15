媽祖1060年千秋聖誕，鹿港天后宮信徒紛紛來拜媽祖，配合量額溫、戴口罩，琳瑯滿目的宴桌，洋溢著虔誠心和藝術的氣息。（吳敏菁攝）

鹿港天后宮防疫乾手洗。（鹿港天后宮／吳敏菁彰化傳真）

今年是媽祖1060年千秋聖誕，鹿港天后宮打破百年子時祭典過後不關廟門的慣例，從凌晨起關起廟門消毒到清晨6點才重起廟門，給信徒最大的平安祝福，天一亮信徒紛紛來拜媽祖，配合量額溫、戴口罩，琳瑯滿目的宴桌，洋溢著虔誠心和藝術的氣息。

台灣歷史最悠久、擁有400多年歷史年的鹿港天后宮，在農曆3月23日媽祖生日、深夜子時11時15分，廟方管委會在主委張偉東率領下，依古禮舉行隆重祭祀典禮，慶賀媽祖聖誕千秋，感恩薄海蒙庥，庇蔭眾生。

鎮長許志宏與友廟、企業界都送來大型羅馬柱盆花，供桌上與廟內兩側廊道更擺滿虔誠信眾送來的祝賀聖誕千秋鮮花盆，廟裡廟外，花團錦簇。

鹿港天后宮管委會也推出1連3天歌仔戲及紅蛋、壽桃、知名品牌的花粉桌、栩栩如生米果雕桌、纏花桌等來祭祀慶賀，讓人看到工藝之鄉的不同凡響。

鹿港天后宮主委張偉東表示，「虔敬的心念，每份都是溫馨，虔心的祝賀，每份都是幸福，感謝媽祖的謢佑～齊心祝禱」，健康平安就是最好祝福，落實防疫優先，特別規劃進出口來管制，派員在廟口服務，除為信眾量額溫請戴口罩之外，也適時協助殘障朋友或年長者上下階梯，進廟者都贈送一隻四兩平安鳳梨酥龜吃平安。

一整天，媽祖契子與老少信眾紛紛提著各式各樣供品湧向廟內，戴著口罩完全，向媽祖虔誠祈福。

(中時 )