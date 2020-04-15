曾叱吒一時的地王「東海戲院」1954年落成，以放映米高梅、好萊塢等知名電影聞名中部，將豪華變身為22層大樓，再創中區高峰。（盧金足攝）

前身為「東海戲院」的東海大樓年久失修，在通過台中市政府都發局危老都更獎勵下，將由鼎泰營建機構重建為嶄新22層住宅大樓，15日開工動土。（盧金足攝）

台中市老戲院在建築人施鵬賢魔力之手中，已將台中市沒落的老戲院中森、樂舞台，加上東海戲院，已有三家歷史悠久的古董級戲院，在他手中活改造為住宅，重新找回人氣與活力，他說，自己是老台中人，重生活化建築物，重現是美好歲月的回憶。

從小在中區長大的鼎泰營建機構董事長施鵬賢說，小時候讀書考試拿到第一名，父母就會帶他去東海戲院看電影，到第二市場吃肉圓、第一市場吃紅豆冰，是當年這是最大的享受。

曾經叱吒一時的地王「東海戲院」1954年落成，以放映米高梅、好萊塢等知名電影聞名中部，將豪華變身為22層大樓，再創中區高峰，鼎泰營建機構費時多年整合成功，將在戲院舊址興建銀級綠建築「鼎泰中城」，也因是台中首個危老建築重建，備受矚目。

施鵬賢憶起小時候是住在公園路和興中路口，讀光復國小畢業還拿到市長獎，出身公務員家庭，經濟環境小康，但是周圍很多同學都是家境富裕，投入營造近卅年，找建地重回中區是第一選擇。

中區雖然不見昔日榮景，但土地面積很難有大型完整的區塊，他相中老戲院，第一個是將樂舞台打造成「鼎泰風華」的住宅建案，二個是中森戲院，搖身一變成「元心．璽苑」會呼吸的健康宅，第三座老戲院東海戲院位在自由路上的「地王」，興建「鼎泰中城」。

為什麼會找老戲院？他說，因為戲院的基地才夠大，興建生活環境與綠地夠的基地，本身經濟規模要足夠，中區寸土寸金，要找出一塊完整的基地不易，加上戲院最近幾年的觀影模式型態改變，戲院逐漸沒落，所以從老戲院的土地整合開始，但也相對要花費更多時間與耐心。

施鵬賢坦言，中區很多有錢人，土地放著不缺錢，所以對賣地意願不高，為一圓小時候考試成績好，爸媽帶他來看電影，是他人生的一個很難忘的鼓勵禮物，他提出自己的規畫與誠意，說服好幾名土地持有者，願意把土地交給他。

「要為當時戲院的文化氣氛和品質水準，再 創新夢想」，他將東海戲院提出改成住宅案時，很多老中區住戶帶著父母來看屋，比起一般建案投資客較少，都是自住的老台中人，他希望能與歷史古蹟台中州廳、刑務所、中央書局等彰顯中區當年是不同凡響的地標，由他這個「老台中囝仔」再現繁榮的生活風景。

(中時 )