櫃買中心今（15）日表示，衡平公司（8934）上櫃有價證券自4月16日起暫停交易。

衡平公司普通股股票因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自4月16日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

(工商 )