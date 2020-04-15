衡平股票 4/16起暫停交易 19:542020/04/15 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（15）日表示，衡平公司（8934）上櫃有價證券自4月16日起暫停交易。 衡平公司普通股股票因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自4月16日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 (工商 ) #衡平 #暫停交易 #公司 #櫃買中心 #普通股股票 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》無限期暫停交易 選秀延到8月 11:042020/04/11 體育 昂寶-KY股票5/21停止交易及5/28終止櫃檯買賣 15:222020/04/14 財經 勝昱公司違反重訊申報遭處違約金5萬元 15:302020/04/14 財經 合一上櫃股票自4/15起暫停交易 19:412020/04/14 財經 權證星光大道－華南永昌證券 富櫃200 漲勢紅不讓 04:102020/04/15 證券．權證 上櫃債券ETF有助分散風險 今年平均報酬5.19％ 14:322020/04/15 財經 宣德公司延遲申報重訊遭處違約金3萬元 16:252020/04/15 財經 櫃買持續鼓勵上櫃公司 伺機實施庫藏股制度 16:392020/04/15 財經 卡達來臺發行50億美元國家主權債券 4／16在櫃買市場掛牌 16:412020/04/15 財經 櫃買開放槓桿交易商與法人承作無本金交割遠期外匯交易 17:032020/04/15 財經 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 又是肥貓？員工平均年薪60萬 董監薪酬1.2億 - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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