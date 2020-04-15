全球晶圓代工龍頭台積電16日將進行法說會，將揭露整個半導體產業甚至是今年消費性電子產品前景，是否會受到新冠肺炎疫情嚴重衝擊，投資人都在關注，依照最近法人動作來看，似乎可以看出一些端倪。

台股15日在蘋概三王領漲之下，盤中最高衝上10,461.84點，終場上漲114.27點、以10,447.21點作收，成交量1,911.28億元，回補3月13日跳空缺口。統計三大法人買賣超表現來看，外資及陸資（不含外資自營商）賣超36.84億元，投信買超26.65億元，自營商賣超18.58億元，三大法人總計賣超28.77億元。

台積電股價15日開高走高，盤中一度來到最高點288.5元，終場上漲2.5元、以287.5元作收，成交總量48,756張。三大法人賣超台積電逾1,897張，外資則是由買轉賣587張。

新冠肺炎疫情持續延燒，加上傳出華為砍單消息，花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志表示，台積電下半年營運風險升高、能見度有限，台積電有可能將今年本150～160億美元下調1成，重申台積電股票評級為「買進」，目標價降至365元。

至於其他外資對台積電看法，高盛重申「買進」股票評級，目標價落在305元，其他美系外資也大多維持「買進」股票評級，目標價也在300元之上，惟麥格理證券將「優於大盤表現」股票評級調降為「中立」，目標價下修到289元，成為，讓台積電目標價正式失守300元大關。

但從最近幾日台積電鉅額交易表現來看，4月14日出現最高價來到305.68元，首度出現300元以上價位，溢價超過6%，由於在3月2日台積電股價還站在311元之際，鉅額交易紀錄就出現最低價294.61元的情況，這是否是代表，有法人仍看待台積電後市表現走堅，就待台積電16日法說會見分曉。

(中時電子報)