台灣人壽今日通過與泓德能源科技股份有限公司共同投資新設太陽能電廠，台灣人壽投資總金額不超過新臺幣5億元。累計至2020年3月止，台灣人壽承諾在綠色能源上的投資及融資，包含太陽能、離岸風電等，已超過新臺幣199億。

政府積極推動再生能源政策，於相關法令的修訂及透過各項配套措施，鼓勵民間企業不論是投資興建或採購綠電等方式投入再生能源領域。台灣人壽為響應政府推動再生能源，並善盡地球公民責任，此次與泓德能源科技股份有限公司共同投資太陽能電廠，以實際行動持續支持政府能源轉型至再生能源領域。

泓德能源科技為國內主要整合型太陽能電站廠商，服務包括前端開發、案場工程建置及建成後運維監控，團隊在太陽能光電領域具多年經驗。本次合資預計以裝置量約100MW為目標，全數併網後預計平均每年可發電度數約1.3億度，約當4.8萬人年用電量。

台灣人壽將持續為發展再生能源貢獻心力，截至目前預計總投資金額（核准額度）達新臺幣77.44億元，其中包含5個太陽能相關、1座天然氣發電，1家汙水處理廠以及1家離岸風力發電廠。而再生能源的電費收益，亦為台灣人壽保戶與股東創造長期穩定的投資收益。

(中時 )