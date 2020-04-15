守法小黃運將在排班區內候客，卻總有不守規矩的司機插隊到黃線臨停區載客。（葉元之辦公室提供）

板橋火車站南門計程車排班區因排班問題，數次發生口角衝突，甚至按規定排班的司機遭插隊的司機恐嚇，新北市議員葉元之接獲陳情後，為守法小黃運將發聲，兩度辦理會勘；新北市交通警察大隊回應，將向警政署建議將取締違規載客納入科技執法，交通局則承諾一個月後對行車動線提出改善方案，板橋警分局則先派員在尖峰時間站崗，保障排班司機權益。

排班的小黃運將向葉元之投訴，車站前供民眾上下車的黃線臨停區，長期有不守規矩的計程車插隊載客，讓乖乖守規矩的司機苦等不到客人，日前甚至有插隊的司機向排班司機嗆聲，拉開車門恐嚇不準再拍照檢舉，令安份守己的司機心生畏懼。

葉元之日前二度邀集交通局、交通警察大隊及板橋分局現場會勘，研議解決方案，交通大隊表示，該處雖架設科技執法取締違停，但法規並未規範警方得以錄影方式對違規載客逕行舉發，交大將行文警政署，建議將取締違規載客納入逕行舉發。

交通局則承諾一個月時間提交車站周邊行車動線改善方案，板橋分局則提供人力支援，在未改善前於尖峰時段派員到場站崗，取締違規載客司機，維護守法排班司機的權益。

(中時 )