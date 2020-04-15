櫃買中心今（15）日表示，金穎生技股票（1796）、金穎生技一轉換公司債（17961）、三洋紡一轉換公司債（14721）等，都自4月16日起預收款券，金穎股票及金穎一轉換債為每五分鐘撮合一次，三洋紡一轉換債為每二十分鐘撮合一次。

金穎股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自4月16日起10個營業日（到4月29日止），對金穎股票及金穎一轉換債，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

另上市公司三洋紡織股票（1472）最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日經證交所公布注意交易資訊，依櫃買中心「櫃檯買賣公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第六條規定，對三洋紡一轉換債自4月16日起10個營業日（到4月29日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

(工商 )