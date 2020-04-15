東森新戲《姊妹們 追吧》將於15日首播，劇中張允曦（小8）與柯淑勤、陳珮騏、劉宇珊三人成為忘年姊妹，四位閨蜜因同為追星迷妹而相識，沒想到好姊妹相聚卻一襲黑衣，在草原上相擁哭泣。柯淑勤更表情哀切、帶著哭音喊著「在這最後的一哩路，讓我好好的送你一程吧。」。嘴裡還喃喃唸叨告別的話，現場氣氛傷心低迷。

也因四人在草原中顯眼的黑衣造型，張允曦更是一臉煞白，旁邊還有劇組大陣仗拍攝，讓行人不是一臉驚訝、就是好奇駐足。連柯淑勤自己都吐槽「要不是知道是在拍攝，我自己都可能被這群人嚇到。剛剛遠看到小８蹲在旁邊休息的樣子，瞬間還真的驚了一下。」。結果蹲在一旁的小8，一聽便起身勁歌熱舞說要炒熱氣氛，卻開口沒唱完一句，就被柯淑勤狠噹唱腔，直言她的歌聲像是「便祕！」，引起眾人大笑。

小8劇中挑戰遭前夫所騙、負債累累的單親媽媽角色，和女兒吳以涵相依為命。小8為和吳以涵能有母女的自然親密度，和她幾乎無話不談。「我跟她什麼事都講，原本是想拉近彼此的距離，沒想到聊著聊著，反而像跟閨蜜聊天的感覺。直到後來有次在拍攝空檔，她下意識的牽著我的手，把頭靠在我的肩膀上休息。我當下內心真的超感動，我知道她信任我、願意依靠我了。」

小8也為角色，三不五時就跟製作人和柯淑勤討論角色和劇本，也坦白林淑芬的角色遭遇太多困難，卻又超級正能量，連她有時都忍不住想對自己大喊休息一下。「有時幫忙照顧我姪子時，我都會因為平常工作覺得有點累，更何況像她一個人要背負那麼多東西。但她卻又永遠超級陽光、樂觀，就算低潮也會告訴自己要堅強。我剛開始很不能理解，但後來才知道天下又有哪個媽媽不是這樣呢？」。東森電視九點檔大戲《姊妹們 追吧》每週一到週五晚間九點，於東森戲劇40頻道播出，敬請期待。

《姊妹們 追吧》柯淑勤和陳珮騏一襲黑衣現身。（東森電視提供）

《姊妹們 追吧》柯淑勤哀切哭喊。（東森電視提供）

《姊妹們 追吧》張允曦(小8)與吳以涵飾演母女。（東森電視提供）

《姊妹們 追吧》張允曦(小8)詮釋負債累累的單親媽媽。（東森電視提供）

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