中華開發金控（2883）今（15）日召開2020年第一季法人說明會，該季自結稅後獲利虧損4.88億元，主要損失來自於直接投資部位按市值估價的變動，多為未實現損失，整體評值應隨市場回穩而恢復合理水準。

該場採用線上法說會舉行，由開發金控代理總經理許道義、執行副總郭瑜玲、發言人張立荃主持，現場並與子公司中華開發資本總經理何志傑、凱基銀行總經理曹慧姝、凱基證券代理總經理方維昌、中國人壽總經理黃淑芬異地連線。

開發金控表示，2019年開發金控致力於資本重分配，以及充份利用集團資源提升跨售，以推升穩定獲利。2019年稅後淨利達新台幣127.96億，比2018年成長63%，每股盈餘大幅成長至0.88元。而2020第一季自結稅後獲利虧損4.88億元，主要損失來自於直接投資部位按市值估價的變動，多為未實現損失，整體評值應隨市場回穩而恢復合理水準。在因應疫情部分，中國人壽已採用數位工具提升效率以推出應變方案。凱基銀行多為大型企業客戶為主，衝擊相對較小，但也持續關注中小企業客戶營運，並隨著政府的紓困方案，搭配使用中小企業信用保證基金，以降低曝險金額。

凱基證券則是以嚴格控管曝險、注意持股之基本面及信用面變化等策略因應。中華開發資本則因投資評價大幅下降，中小型創投退出市場，可能有利於未來一至兩年佈局低檔投資。

開發金控代理總經理許道義表示，降低新冠肺炎疫情影響，各子公司擬定及執行多項業務策略，包括全面盤查並評估授信資產及投資組合之信用品質，監控原訂定之各項交易部位風險值限額、敏感度部位限額及停損限額等，已針對疫情加強對損益及淨值影響之評估及監控頻率，並進行壓力測試。

以下為各子公司的營運表現及2020年策略目標。

中國人壽2019年表現亮眼，稅後淨利達136億元，創下年成長34%的歷史新高。近來採取高價值商品策略，2019年底資產規模已突破2兆元，淨值為1,427億元，成長率為95%；資本適足率達305%，維持充裕的資本水準。

2020年將持續推動傳統型分期繳以及外幣保單，並逐步增加醫療與保障型保險的銷售，以帶動整體新契約價值利潤率的成長。2020年的投資策略亦維持審慎的風險管理，尋找穩健的投資標的；同時將聚焦推動高價值產品，新契約價值利潤度提高至23%。凱基銀行的核心收益向來穩健成長，另外，隨著金融投資表現回穩，2019年稅後淨利為36.1億元，年成長68%。資本結構健全，資產品質也相當穩定。

2020年將持續專注客戶需求，並以提升效率、提升資產收益率與降低資金成本為核心策略；以及運用數位科技，持續優化內部流程與外部介面，致力提供更友善便利的客戶體驗。凱基證券2019年稅後獲利60.5億元，年成長61%，主因各項業務獲利持續成長，將持續將傳統經紀業務轉型為財富管理，運用金融科技提升數位化交易平台服務，並且優化區域業務發展以使營收來源更加多元化。

凱基投信2019年底管理資產規模達1,692億元，年成長達451%，排名已晉身業界第七。中華開發資本因應開發金控的資本規劃，持續處分直接投資部位。2019年受惠於資本市場持穩，稅後淨利22.3億元。由於中華開發資本持續處分自有資金投資部位，2019年底的直接投資組合評價已降至308.6億元。募集中的多檔具有前瞻性的主題式基金，則持續推升資產管理規模，截至2019年底，現有11檔基金資產管理規模約423億元。

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(中時電子報)