楊鎮浯縣長在金門醫院與醫護人員交換防疫意見。（李金生攝）

楊鎮浯縣長赴金門縣藥師公會、金寧鄉衛生所慰勞第一線工作伙伴。（李金生攝）

新冠肺炎疫情全球發燒，金門縣府以「阻絕於境外」為大戰略。縣長楊鎮浯今（15）日率員赴醫療院所和縣藥師公會，為最前線的工作伙伴加油打氣，重申軍民協力打贏這場防疫大作戰的決心。

楊鎮浯縣長下午率同在縣衛生局代局長李金治等人，赴衛生福利部金門醫院致贈防疫酒精36箱、護目鏡400支及餐盒後，馬不停蹄轉往金門縣藥師公會、金寧鄉衛生所慰勞，由藥師公會王俊傑理事長、金寧鄉衛生所吳國斌主任代表接受水果禮盒一批，感謝大家在這段期間口罩販售的辛勞。

楊鎮浯縣長與金門縣藥師公會王俊傑理事長（中），就口罩販售新制交換意見。（李金生攝）

縣府指出，此次的護目鏡是由國民黨中央委員陳麗旭及德隆成衣製服企業有限公司董事長楊順堯促成，再由臺南市守望相助大隊長宋俊明捐贈縣府，轉交守護軍民健康的醫院第一線工作人員使用。

縣府對縣內10家健保藥局及5家衛生所，自109年2月6日起開始配合政府政策販售實名制口罩，夜以繼日不辭辛勞，轉達縣府團隊和鄉親的由衷感謝。

楊縣長表示，金門整體的狀況算是相對平穩，第一線的醫護同仁勞苦功高，縣府團隊希望做好後勤支援工作，讓他們可以無後顧之憂，也盼望鄉親們拿出同理心，給予醫護人員更多的支持鼓勵，大家同心協力守護金門，健康平安共度難關。

楊鎮浯呼籲鄉親同心協力守護金門，健康平安共度難關。（李金生攝）

(中時 )