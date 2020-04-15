台北101今晚也點上粉色的燈，同時呼應性別平權跟Taiwan can help。（摘自台北101臉書）

新冠肺炎全球蔓延，台灣防堵疫情成績有目共睹，今（15）日晚間101外牆上點上了粉紅色的「TW can HELP」、「防疫不分你我」等字樣，來傳遞「Taiwan Can Help」的精神，同時響應近日的粉紅色口罩事件所引起的性別平權浪潮。

台北101臉書今晚貼出照片，只見101外牆點上粉紅色的燈，「TW can HELP」、「防疫不分你我」以及「台灣加油」等字樣，播放時間為15、16日連續兩日晚間18:30-22:00。

101臉書全文如下：

謝謝部長與指揮中心團隊以及每位醫護檢疫夥伴的努力我們一起撐過了防疫關鍵期，每位國人、每位夥伴，都功不可沒，每種顏色的口罩也都一樣重要！

今明兩天，我們點亮 粉紅色燈光，點亮台灣的平等與愛，點亮「Taiwan can help！」 也邀請大家拍下101的粉色燈光 或是 你的粉色口罩，我們一起見證，在台灣每個顏色都平等，每個人都重要

國人齊心，台灣加油！

台北101今晚也點燈。（摘自台北101臉書）

(中時電子報)