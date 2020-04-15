台中市長盧秀燕表示，此案為中區依危老重建條例核定的第一個都市更新案件，具有指標性意義，市府將持續與民間合作，讓舊城區風華再現。（盧金足攝）

台中州廳是台中舊市區的地標。（盧金足攝）

擁有三代同堂的台中車站等百年建築，近年於市府積極推動中區新生下，不少特色文創商家旅店進駐。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「鼎泰中城」是中區閒置大樓重建的第一案，對於中區的再生推動具有指標性意義，將引導再創中區都市榮景。（盧金足攝）

前身為「東海戲院」的東海大樓年久失修，在通過台中市政府都發局危老都更獎勵下，將由建設公司重建為嶄新22層住宅大樓，15日開工動土。市長盧秀燕表示，此案為中區依危老重建條例核定的第一個都市更新案件，具有指標性意義，市府將持續與民間合作，讓舊城區風華再現。

曾經叱吒一時的地王「東海戲院」將豪華變身為 22 層大樓，再創中區高峰！鼎泰營建機構費時多年整合成功，將在戲院舊址興建銀級綠建築「鼎泰中城」，也因是台中首個危老建築重建，備受矚目。

「鼎泰中城」位於「東海戲院」舊址，該地曾蟬聯台中市36年地王，也是台中首個通過危老建築計畫的建案，具指標性，不只市長盧秀燕今日親自參加「鼎泰中城」開工典禮，台中市不動產開發公會理事長林正雄、業界大老新業建設名譽董事長穆椿松也都親自出席。

盧秀燕表示，自己也是中區人，因此對於這個案子非常重視，也交代市府以感恩的精神協調，而非主管的姿態，讓這個案子發揮效益、成為指標。

鼎泰營建機構董事長施鵬賢表示，為了重新打造中區榮華，禮聘台灣名宅建築師趙英傑操刀設計；認養道路地，並以公共藝術結合社區公設，讓中區也能接軌國際趨勢。

中區新近整治完成的綠川、柳川近年成為網美打卡景點，台中公園3萬坪，學區為少數設有音樂班的百年名校光復國小、學風鼎盛的居仁國中；歷史古蹟台中州廳、刑務所、中央書局等都彰顯了中區當年是不同凡響的富人區。

該案位於中正路口，台中車站前的艾美酒店即將開幕，湖濱生態園區的帝國製糖廠及星泉湖一期工程完工，三井集團 LaLaport 也即將動工，台中重大建設帶動民間投資，重塑中區市容，重新打造國際化的新站特區。

年初公開銷售後，「鼎泰中城」大受中區、北區在地客層青睞，包括醫師、老師、在地仕紳等頂尖人士，亦有藝術家相當喜歡中區悠閒的小京都風格而入手。

都發局長黃文彬表示，該案基地原被稱為東海大樓，曾是台中市最新、最美觀的商業大樓，但在後續商家不斷自行改裝下，外牆佈滿各式廣告看板，將大樓主體團團覆蓋。在民間與政府振興中區的共識下，台中市知名的鉅泰建設公司投入整合與重建，未來規劃重建為地下5層，地上22層，共計148戶的嶄新集合住宅大樓。

都發局指出，市府推動台中大車站計畫，辦理中區老舊街活化補助，改善老舊街屋外部景觀，以持續推動舊市區再生。此案是中區閒置大樓重建的第一案，對於中區的再生推動具有指標性意義，將引導再創中區都市榮景。

(中時 )